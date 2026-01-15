Inter Lecce Esposito coccolato da Chivu | primato in Europa per l’attaccante nerazzurro

L’attaccante dell’Inter, Esposito, sta vivendo un momento importante grazie alla fiducia di Chivu e alle sue prestazioni. Con il suo contributo, raggiunge un primato in Europa, consolidando il ruolo di figura emergente nel settore offensivo nerazzurro. Questa stagione rappresenta un passo avanti nella sua crescita e nel percorso della squadra, sottolineando l’importanza delle giovani promesse nel calcio internazionale.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il successo dei nerazzurri contro il Lecce non è solo una questione di numeri e classifica, ma una storia di legami profondi che affondano le radici nel settore giovanile. Al centro di questo trionfo c’è l’emozionante abbraccio tra Francesco Pio Esposito, il giovane gigante d’area di rigore classe 2005, e Cristian Chivu, l’ex difensore romeno oggi allenatore dell’Inter. Una scena che racconta la simbiosi perfetta tra un maestro e il suo allievo prediletto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Lecce, Esposito coccolato da Chivu: primato in Europa per l’attaccante nerazzurro Leggi anche: Pio Esposito Inter, che numeri per il giovane attaccante nerazzurro! Bilancio, segnali di crescita e prospettive Leggi anche: Inter-Lecce 1-0, Pio Esposito glaciale: Chivu campione d’inverno Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Del cielo e della notte – Verso Udinese-Inter. Inter-Lecce 1-0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. Chivu primo a +6 - 0, gol e highlights: decide Pio Esposito nel finale. sport.sky.it

Inter-Lecce 1-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Pio Esposito, gli highlights - la cronaca minuto per minuto della partita giocata al Meazza ... fanpage.it

Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito lancia la fuga nerazzurra, +6 sul Napoli - 0, Pio Esposito al 78' regala tre punti e il titolo di campioni d'inverno. lifestyleblog.it

Moviola Inter-Lecce: Maresca stecca, quella di Thuram non è mai simulazione. Ma Rocchi approverà facebook

Moviola #Inter- #Lecce: Maresca stecca, quella di Thuram non è mai simulazione. Ma Rocchi approverà x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.