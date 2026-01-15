Inter-Lecce Di Francesco | Potevamo addirittura vincerla | c’era la possibilità

Eusebio Di Francesco analizza la sconfitta del Lecce contro l’Inter a San Siro, evidenziando come la squadra abbia mostrato segnali di crescita e possibilità di vittoria. Nonostante il risultato, l’allenatore sottolinea gli aspetti positivi della prestazione, dimostrando fiducia nel percorso e nelle potenzialità del gruppo. Un’analisi equilibrata che mette in luce il valore della prestazione, anche in una sconfitta.

Di Francesco. Il Lecce esce sconfitto di misura da San Siro, ma Eusebio Di Francesco sottolinea gli aspetti positivi della prestazione offerta contro l’ Inter. Ai microfoni di Rai Radio 1, il tecnico giallorosso ha evidenziato l’approccio iniziale della sua squadra, capace di tenere testa ai nerazzurri soprattutto nella prima parte di gara. Secondo l’allenatore, il primo tempo ha mostrato un Lecce organizzato e propositivo: “ Nel primo tempo siamo stati alti, compatti e aggressivi “. Una fase di gara interpretata con personalità, nella quale la sua squadra è riuscita a limitare l’ Inter e a restare dentro la partita, prima che nella ripresa emergesse la differenza di valori tecnici. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Inter Lecce conferenza Di Francesco: “Inter forte ovunque: sarà…”

Leggi anche: Lecce, Ramadani: “Non era fallo su Sottil”. Di Francesco: “Camarda come Zaniolo? In Italia li ammazziamo…”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lecce, Di Francesco: Peccato, ci è mancata la necessaria qualità, ma possiamo giocarcela con tutti; Lecce, Di Francesco: “L’Inter va sorpresa, non possiamo solo difenderci”; Di Francesco: “Camarda non ci sarà quasi sicuramente con l’Inter. Su Gaspar e il mercato…”; Lecce, Di Francesco: “Gol evitabile, ma concesso poco all’Inter. Dico ai ragazzi…”.

Lecce, Di Francesco: "Potevamo anche battere l'Inter, dobbiamo pensare di più al risultato" - Sconfitta a San Siro per il Lecce di Eusebio Di Francesco, che ha commentato a Mediaset il ko per 1- tuttomercatoweb.com