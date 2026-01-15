Inter-Lecce Chivu | Calcio italiano non abituato alle decisioni che prendo ma…
L’Inter conquista una vittoria importante contro il Lecce, consolidando la posizione in classifica. Nonostante le difficoltà incontrate, la squadra di Chivu dimostra carattere e determinazione. La partita, più complessa del previsto, evidenzia la solidità dell’Inter nel percorso stagionale, segnando un passo significativo per il prosieguo del campionato.
Una vittoria sofferta, forse più del previsto, ma dal peso specifico enorme. L’Inter supera il Lecce di misura e, pur tra mille difficoltà, piazza il primo vero strappo in vetta alla classifica. Al termine della gara Cristian Chivu ha analizzato il successo ai microfoni di DAZN, soffermandosi su partita, scelte e significato del momento. Sull’abbraccio con Pio Esposito dopo il gol, Chivu ha spiegato: “ Quando l’ho conosciuto era un ragazzino altissimo, mi arrivava al petto. Siamo cresciuti praticamente insieme: conosco la sua famiglia, il suo percorso nel settore giovanile, è stato capitano sotto età nella mia Primavera. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
