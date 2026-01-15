Inter la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito

Da panorama.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter si impone come prima candidata alla conquista dello scudetto, grazie a una vittoria significativa nelle prime settimane di campionato. La stagione è appena iniziata, e sarà fondamentale osservare come si evolveranno le prossime partite. Resta da capire se questa fuga rappresenti già un passo decisivo o soltanto l’inizio di una lunga corsa verso il titolo.

L’inter produce il primo strappo scudetto della stagione e solo le prossime (poche) settimane diranno se si tratta di una fuga già decisiva o soltanto della prima azione  del campionato. Lo fa grazie a Pio Esposito, simbolo del nuovo corso giovane, capace di caricarsi sulle spalle una serata che si stava complicando anche a causa del carico di fatica su muscoli e testa della capolista. Lo stesso male che ha colpito e affondato poche ore prima il Napoli orfano di Antonio Conte. Chissà se con il suo condottiero in panchina e non auto confinato in tribuna, i partenopei avrebbero potuto gettare il cuore oltre l’ostacolo Parma. 🔗 Leggi su Panorama.it

inter la prima fuga scudetto 232 nel nome di pio esposito

© Panorama.it - Inter, la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito

Leggi anche: Ravanelli: «Inter e Milan da scudetto. Pio Esposito come me? Rispondo così»

Leggi anche: Toni incorona l’Inter per lo scudetto: «La squadra di Chivu è la più attrezzata, Pio Esposito? È il mio erede»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’Inter vince di corto muso e allunga, prima fuga scudetto a + 6; Inter, la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito; Inter e Napoli al primo vero bivio Scudetto: i nerazzurri per una spallata e per un tentativo di mini fuga; L'Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga.

inter prima fuga scudettoSerie A: Inter 1-0 Lecce (0-0). Pio Esposito manda in fuga Scudetto l’Inter - Doveva vincere e l'ha fatto l'Inter, non senza rischiare, visto che ci sono voluti ben 78 minuti di forcing prima di trovare il goal vittoria contro un ottimo Lecce. ilnapolionline.com

inter prima fuga scudettoPagelle Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito lancia la fuga, Lautaro determinante, Thuram e Barella in ombra - L'Inter batte il Lecce con un gol di Pio Esposito nel secondo tempo e approfitta del pareggio del Napoli volando a +6 in attesa del recupero del Milan. sport.virgilio.it

inter prima fuga scudettoPio Esposito lancia la fuga scudetto dell’Inter - Como la capolista vola a +6 dagli inseguitori. dire.it

INTER LECCE 1-0?PIOOOOOOO?LA CAPOLISTA SE NE VA?

Video INTER LECCE 1-0?PIOOOOOOO?LA CAPOLISTA SE NE VA?

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.