Inter la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito

L’Inter si impone come prima candidata alla conquista dello scudetto, grazie a una vittoria significativa nelle prime settimane di campionato. La stagione è appena iniziata, e sarà fondamentale osservare come si evolveranno le prossime partite. Resta da capire se questa fuga rappresenti già un passo decisivo o soltanto l’inizio di una lunga corsa verso il titolo.

L’inter produce il primo strappo scudetto della stagione e solo le prossime (poche) settimane diranno se si tratta di una fuga già decisiva o soltanto della prima azione del campionato. Lo fa grazie a Pio Esposito, simbolo del nuovo corso giovane, capace di caricarsi sulle spalle una serata che si stava complicando anche a causa del carico di fatica su muscoli e testa della capolista. Lo stesso male che ha colpito e affondato poche ore prima il Napoli orfano di Antonio Conte. Chissà se con il suo condottiero in panchina e non auto confinato in tribuna, i partenopei avrebbero potuto gettare il cuore oltre l’ostacolo Parma. 🔗 Leggi su Panorama.it

