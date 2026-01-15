Inter la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito
L’Inter si impone come prima candidata alla conquista dello scudetto, grazie a una vittoria significativa nelle prime settimane di campionato. La stagione è appena iniziata, e sarà fondamentale osservare come si evolveranno le prossime partite. Resta da capire se questa fuga rappresenti già un passo decisivo o soltanto l’inizio di una lunga corsa verso il titolo.
L’inter produce il primo strappo scudetto della stagione e solo le prossime (poche) settimane diranno se si tratta di una fuga già decisiva o soltanto della prima azione del campionato. Lo fa grazie a Pio Esposito, simbolo del nuovo corso giovane, capace di caricarsi sulle spalle una serata che si stava complicando anche a causa del carico di fatica su muscoli e testa della capolista. Lo stesso male che ha colpito e affondato poche ore prima il Napoli orfano di Antonio Conte. Chissà se con il suo condottiero in panchina e non auto confinato in tribuna, i partenopei avrebbero potuto gettare il cuore oltre l’ostacolo Parma. 🔗 Leggi su Panorama.it
L’Inter vince di corto muso e allunga, prima fuga scudetto a + 6; Inter, la prima fuga scudetto è nel nome di Pio Esposito; Inter e Napoli al primo vero bivio Scudetto: i nerazzurri per una spallata e per un tentativo di mini fuga; L'Inter batte il Lecce a San Siro e va in fuga.
Serie A: Inter 1-0 Lecce (0-0). Pio Esposito manda in fuga Scudetto l’Inter - Doveva vincere e l'ha fatto l'Inter, non senza rischiare, visto che ci sono voluti ben 78 minuti di forcing prima di trovare il goal vittoria contro un ottimo Lecce. ilnapolionline.com
Pagelle Inter-Lecce 1-0: Pio Esposito lancia la fuga, Lautaro determinante, Thuram e Barella in ombra - L'Inter batte il Lecce con un gol di Pio Esposito nel secondo tempo e approfitta del pareggio del Napoli volando a +6 in attesa del recupero del Milan. sport.virgilio.it
Pio Esposito lancia la fuga scudetto dell’Inter - Como la capolista vola a +6 dagli inseguitori. dire.it
INTER LECCE 1-0?PIOOOOOOO?LA CAPOLISTA SE NE VA?
L'Inter è prima in classifica, ha il miglior attacco, ha concesso meno occasioni di tutti... Chivu: "Tutti si aspettano sempre tanto da questa squadra, forse anche troppo. Non è semplice fare 15 vittorie, noi siamo sempre lì a combattere con anima, cuore ma anche x.com
Dopo un rigore prima concesso e poi tolto all’Inter, è Pio Esposito a decidere la partita nella ripresa I nerazzurri volano a +6 dal Napoli, in attesa di conoscere il risultato di Como-Milan #CorrieredelloSport facebook
