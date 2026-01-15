L’Inter si allontana in classifica grazie alla vittoria sul Lecce, che porta il vantaggio a sei punti. La rete di Pio Esposito ha contribuito a consolidare questa posizione, segnando una fase importante del campionato. Chivu ha commentato l’atteggiamento della squadra, evidenziando l’approccio positivo e la determinazione mostrati in campo. La vittoria rappresenta un passo importante per la squadra nerazzurra nella corsa al titolo.

Milano, 15 gennaio 2026 – La zampata di Pio Esposito per dare all’Inter la prima vera significativa fuga del campionato. Antonio Conte a meno sei, Luciano Spalletti e Gian Piero Gasperini a meno sette e solo Max Allegri, vincendo col Como, potrebbe tenere la scia dell’Inter. Il successo per uno a zero sul Lecce, più difficile rispetto alle previsioni, ha dato ai nerazzurri un allungo che potrebbe rivelarsi importante, ma non ancora decisivo nei pensieri di Christian Chivu, che sa benissimo che i campionati non si vincono a gennaio, bensì a maggio. Resta però una vittoria di peso specifico capitale e che ha mandato un chiaro segnale alle rivali, ora chiamate ad alzare i giri del motore per recuperare terreno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Inter in fuga, la vittoria sul Lecce vale il più sei. Chivu: “Grande atteggiamento”

