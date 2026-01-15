Inter campione d’inverno | c’è una statistica che fa sognare Chivu

L’Inter si conferma campione d’inverno per la stagione 2025/26, dopo la vittoria contro il Lecce. Questa posizione, raggiunta con risultati importanti, rappresenta un dato significativo nel cammino della squadra e riflette il buon lavoro svolto finora. La classifica di metà stagione fornisce un quadro chiaro delle potenzialità e delle sfide future, mantenendo alta l’attenzione sulla conquista di obiettivi stagionali.

Inter campione d’inverno. Con il successo di misura sul Lecce, l’Inter si è assicurata il titolo – simbolico ma tutt’altro che banale – di Campione d’Inverno 202526. Un traguardo che va oltre la semplice etichetta: arrivare in testa al termine del girone d’andata, numeri alla mano, rappresenta spesso un segnale molto concreto in ottica scudetto. La statistica recente della Serie A a 20 squadre è piuttosto eloquente. Dal 200405 a oggi, escluse le stagioni segnate da Calciopoli, in 15 casi su 19 la squadra prima al giro di boa ha poi chiuso il campionato al primo posto anche a maggio. Un dato che rafforza il peso specifico del primato nerazzurro a metà stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

