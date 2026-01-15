InsideUsa – Il Messico respinge la richiesta di Trump: tensione sui narcos Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per approfondire gli eventi politici e sociali che influenzano gli Stati Uniti e il continente. In questa puntata, analizziamo la recente decisione del Messico di respingere la richiesta di Trump, un episodio che evidenzia le tensioni legate al tema dei narcotrafficanti e alla stabilità regionale.

Carissime lettrici, cari lettori, benvenuti a una nuova edizione di #InsideUsa, la vostra guida settimanale per esplorare i retroscena politici e culturali che stanno plasmando il presente e il futuro degli Stati Uniti. Io sono Roberto Vivaldelli e, come ogni giovedì, vi porto direttamente nel cuore delle dinamiche della superpotenza americana. Pronti? Partiamo! Nella nostra esclusiva per gli abbonati, vi raccontiamo della tensione tra Stati Uniti e Messico sui cartelli della droga. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha respinto fermamente, durante una recente telefonata e in conferenza stampa, l’offerta del presidente Donald Trump di impiegare forze militari statunitensi contro i cartelli, ribadendo che il Messico difende con determinazione la propria sovranità e che un intervento estero non è necessario né accettabile. 🔗 Leggi su It.insideover.com

