Infortunio Gatti il difensore è pronto a tornare tra i convocati | c’è quella data cerchiata in rosso sul calendario Novità

Il difensore della Juventus, Gatti, sta progressivamente recuperando dall’infortunio al menisco subito in precedenza. Dopo un periodo di gestione cautelativa, il giocatore si avvicina al rientro e potrebbe essere convocato per la partita contro il Benfica, una data che i tifosi aspettano con attenzione. L’evoluzione del suo recupero rappresenta un passo importante per la rosa bianconera in vista delle prossime sfide.

Infortunio Gatti, il difensore va verso il recupero: dopo l’operazione al menisco, gestione prudente per averlo al top contro il Benfica. La Juventus intravede finalmente la fine del tunnel per uno dei suoi pilastri difensivi più carismatici. L’infermeria della Continassa sta per restituire al campo un elemento cruciale, con Federico Gatti che lavora incessantemente per tornare a completa disposizione di Luciano Spalletti. Il difensore centrale, classe 1998 noto per la sua grinta in marcatura e l’abilità nel gioco aereo, è fermo ai box da diverse settimane dopo essere stato costretto a finire sotto i ferri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

