Dopo l’allenamento odierno alla Continassa, Spalletti ha recuperato Gatti e Conceicao in vista della sfida di Cagliari, mentre Yildiz si è fermato per influenza. Sono queste le principali novità sul fronte infortuni in casa Juventus, che potrebbero influire sulla scelta della formazione. La situazione si mantiene sotto controllo, con attenzione particolare alle condizioni dei giocatori coinvolti.

di Marco Baridon Infortunati Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao per la sfida di Cagliari, mentre si ferma Yildiz a causa dell’influenza. Le novità dalla Continassa. La Juventus prosegue la marcia di avvicinamento alla delicata trasferta in Sardegna con notizie agrodolci dall’infermeria. A soli due giorni dalla sfida contro il Cagliari, Luciano Spalletti ritrova due pedine fondamentali per il suo scacchiere tattico. Secondo quanto appreso da , oggi hanno svolto l’ allenamento completo in gruppo sia Federico Gatti che Francisco Conceição. Il difensore centrale e l’esterno portoghese hanno smaltito i rispettivi acciacchi e tornano ufficialmente a disposizione per il match di sabato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve: Spalletti recupera Gatti e Conceicao, si ferma Yildiz per l’influenza. Novità importanti dalla Continassa dopo l’allenamento odierno

Leggi anche: Infortunati Juve: le novità su Conceicao e Kelly dopo l’allenamento odierno verso il Sassuolo. Si ferma anche Rouhi, le sue condizioni

Leggi anche: Infortunati Juve: gli aggiornamenti su Gatti e Conceicao dopo l’allenamento odierno. Cosa filtra in vista del Cagliari, ultimissime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Conceiçao recupera per Juventus-Cremonese? Le condizioni dell’esterno offensivo bianconero; Juve, missione recupero per Kelly e Conceicao. Le chance di rientro contro la Cremonese; Indisponibili e squalificati per la 20^ giornata di Serie A; Riecco Conceicao e Kelly per Juve-Cremonese, Spalletti sorride. Per Rugani e Gatti serve tempo.

Juventus, buone notizie per Spalletti: un top recupera per il Lecce - La Juventus di Luciano Spalletti è a caccia della quinta vittoria consecutiva dopo i successi raccolti ... fantamaster.it

Juventus-Lecce, i convocati bianconeri: recupera anche Cabal - Il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha convocato 23 calciatori per la gara di questa sera tra la sua Juventus ed il Lecce, incontro valido per il 18° turno del campionato di Serie A. calciolecce.it