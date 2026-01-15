Influenza aviaria boom di casi I focolai nel nord Italia | rischi e precauzioni

L’influenza aviaria sta registrando un aumento dei casi nel Nord Italia e in altri Paesi europei. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla salute degli animali e potenziali rischi per l’uomo. È importante conoscere le misure di prevenzione e adottare comportamenti adeguati per minimizzare i rischi legati ai focolai attivi. Una corretta informazione è fondamentale per affrontare questa emergenza in modo responsabile e consapevole.

Non c'è solo l'influenza stagionale a preoccupare gli epidemiologi. Negli ultimi giorni ha destato attenzione anche l' aumento dei focolai di influenza aviaria, che sta interessando diversi Paesi del nord Europa e anche l'Italia. In particolare, sono state istituite zone di sorveglianza in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, per i casi che hanno coinvolto allevamenti di tacchini e galline ovaiole. Il rischio è che la malattia possa diventare trasmissibile da uomo a uomo. Aviaria, aumento di contagi. Complici le temperature che tradizionalmente si abbassano nel periodo invernale e i giorni di particolare freddo che si sono registrati di recente, non solo in Italia, i focolai di influenza aviaria sono aumentati.

