Infarto dopo l' arresto | la morte del figlio dell' ex stella rosanero Magherini la Corte europea condanna l' Italia

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l’Italia per la morte di Riccardo Magherini, avvenuta nel 2014 a Firenze durante un fermo da parte dei carabinieri. La sentenza si basa sulle modalità dell'arresto e sull’esito tragico, riconoscendo le responsabilità dello Stato nel caso. Questa decisione evidenzia l’importanza di garantire il rispetto dei diritti durante le operazioni di polizia e di valutare attentamente le procedure adottate.

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) ha condannato l'Italia in relazione alla morte di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo del 2014 a Firenze durante un fermo da parte dei carabinieri. La Corte di Strasburgo ha stabilito all'unanimità che "vi sono state due violazioni dell'articolo 2. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

