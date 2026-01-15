Indonesian forces rescue 18 Freeport workers from rebel siege in Papua

Le forze indonesiane hanno liberato 18 lavoratori di Freeport Indonesia, rimasti isolati per tre giorni sotto assedio di ribelli armati in Papua. L'operazione si è conclusa con successo, garantendo la sicurezza del personale coinvolto. Questa vicenda evidenzia le sfide di sicurezza nella regione e l’impegno delle autorità nel tutelare le imprese e i lavoratori locali.

JAKARTA, Jan 15 (Reuters) - Indonesian military rescued 18 workers at gold and copper miner Freeport Indonesia that had been surrounded by armed rebels for three days at a company outpost in the insurgency-

