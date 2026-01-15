Indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia | si vota il 22 e 23 marzo 2026 DECRETO in Gazzetta Ufficiale

È stato indetto il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo 2026. Il decreto, firmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, riguarda l’ordinamento giudiziario e la creazione della Corte disciplinare. La consultazione popolare permette ai cittadini di esprimere il proprio parere sulle modifiche costituzionali apportate.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto del 13 gennaio che indice il referendum popolare confermativo sulla legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare.

Referendum sulla giustizia il 22 e 23 marzo: il quesito, il quorum, cosa succede se vince il "sì" o il "no" - La recente riforma costituzionale e le carriere separate di giudici e pubblici ministeri: in cosa consiste la consultazione popolare e su quali temi gli italiani sono chiamati a esprimere il loro voto ... today.it

Referendum sulla giustizia 2026, quando si vota e cosa prevede il quesito confermativo - Una guida su tutto quello che serve sapere per votare in modo informato al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, anche noto come referendum “per la separazione delle carriere” ... wired.it

News - Referendum Giustizia. Meloni attacca, il Comitato del No risponde. 10/1/2026

Al referendum ora manca solo l’ultimo passaggio formale: dovrà essere indetto ufficialmente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con un decreto che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. facebook

Perché il referendum si vota il 22 e 23 marzo Le date sono state fissate nel rispetto delle tempistiche previste dalla legge. Dopo l’ammissione delle richieste da parte della Corte di cassazione (18 novembre), la normativa prevede che il referendum sia indetto x.com

