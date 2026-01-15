Indagini su ladro seriale di snack e merendine | su TikTok il video dell' ultimo furto
Un video condiviso su TikTok mostra l'ultimo episodio di furto di snack e merendine in un distributore di Oria. La vittima, stanca dei ripetuti episodi, ha deciso di rendere pubblica la situazione per sensibilizzare e cercare soluzioni. La vicenda evidenzia il problema dei furti seriali e la crescente attenzione dei cittadini e delle autorità sui social media.
ORIA – Esasperata dai continui furti, la vittima ha postato sui social il video dell'ultima razzia ai danni del suo distributore di merendine. Un ladro seriale imperversa da giorni a Oria. I distributori presi di mira sono quelli di un punto ristoro situato in via Torre Santa Susanna, gestiti da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
