Indagini su ladro seriale di snack e merendine | su TikTok il video dell' ultimo furto

Un video condiviso su TikTok mostra l'ultimo episodio di furto di snack e merendine in un distributore di Oria. La vittima, stanca dei ripetuti episodi, ha deciso di rendere pubblica la situazione per sensibilizzare e cercare soluzioni. La vicenda evidenzia il problema dei furti seriali e la crescente attenzione dei cittadini e delle autorità sui social media.

