Indagine sul Garante della Privacy perquisizioni della GdF per rimborsi e benefit

La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni presso gli uffici del Garante della Privacy, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Roma. L’operazione si concentra su questioni relative a rimborsi e benefit, nel rispetto delle procedure e delle normative vigenti. La notizia rappresenta un momento di attenzione sulle attività e sulla gestione delle risorse dell’ente, senza pregiudicare l’integrità delle indagini in corso.

La Guardia di Finanza ha avviato perquisizioni negli uffici del Garante per la Protezione dei Dati Personali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Roma. L'inchiesta riguarda presunte irregolarità nella gestione di risorse pubbliche e nell'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità indipendente che vigila sull'applicazione della normativa in materia di tutela dei dati personali. Indagati il presidente dell'Autorità, Pasquale Stanzione e i componenti del collegio: Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza.. Le ipotesi di reato contestate dalla Procura sono peculato e corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio.

