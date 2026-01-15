Incontro al Ministero su economie del FMOF | chiarimenti e accordo tecnico

Mercoledì 13 gennaio si è svolto al Ministero dell’Istruzione un incontro con le organizzazioni sindacali per discutere i criteri di ripartizione delle risorse residue del Fondo per il Miglioramento dell’Offerta Formativa, relative agli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. L’obiettivo è stato chiarire l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo e definire un accordo tecnico in merito.

