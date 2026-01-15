Incidente nel milanese perde il controllo dell' auto e si schianta | gravissimo un ragazzo

Un incidente si è verificato mercoledì 14 gennaio a Cuggiono, nel milanese, coinvolgendo un ragazzo di 22 anni. Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo dell’auto, che si è schiantata in viale Cimitero. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il giovane è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’accaduto.

Lo schianto, la chiamata al 112 e la corsa in ospedale. Un ragazzo di 22 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente in viale Cimitero a Cuggiono, hinterland Ovest di Milano nella serata di mercoledì 14 gennaio.L'incidenteTutto è accaduto pochi minuti prima delle 21, come riportato.

