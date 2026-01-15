Incidente mortale in campagna Schiacciato da un macchinario

Un incidente mortale si è verificato ieri in una zona agricola di via Val D’Ossola, dove un uomo è stato schiacciato da un macchinario. Conosciuto nel paese per la sua cordialità e passione per la terra e i cavalli, l’uomo era solito dedicarsi alle attività agricole nella propria proprietà. La tragedia ha colpito la comunità, che si stringe nel dolore per la perdita di una persona stimata e amata.

In paese era molto conosciuto per la sua cordialità, la sua passione per la terra e il suo cavallo. Ieri mattina era andato come tutti i giorni in un terreno agricolo di sua proprietà in via Val D'Ossola per fare alcuni lavori. È qui che è stato travolto da un macchinario riportando ferite mortali. È successo a Vanzago. Un pensionato di 74 anni, Fiorenzo Bonissi, ha perso la vita rimanendo schiacciato sotto una pompa idrovora. L'uomo, secondo quanto ricostruito dalla Polizia locale intervenuta sul posto, era uscito di casa intorno alle undici per recarsi nel terreno agricolo che si trova a poche centinaia di metri dalla sua abitazione.

