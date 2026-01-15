Incidente all' ingresso-uscita dello svincolo di Stupinigi a Nichelino | coinvolti diversi veicoli

Un incidente si è verificato all'ingresso-uscita dello svincolo di Stupinigi a Nichelino, coinvolgendo circa cinque o sei veicoli, tra cui auto, un tir e un furgone. L'evento è avvenuto in viale Torino, sulla tangenziale sud. Nessuna informazione immediata su eventuali feriti o cause dell'incidente. La zona potrebbe essere soggetta a rallentamenti o disagi nel traffico.

Un incidente che ha coinvolto cinque o sei veicoli, tra cui alcune auto, un tir e un furgone, è avvenuto in viale Torino all'ingresso-uscita dello svincolo della tangenziale sud di Stupinigi, sul territorio comunale di Nichelino. Un'auto è finita fuori carreggiata. La circolazione è completamente. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Leggi anche: Incidente in tangenziale a Stupinigi: coinvolti due veicoli, un'auto si ribalta in carreggiata Leggi anche: Statale 36, incidente in zona svincolo per l'ospedale: 4 coinvolti Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incidente all'ingresso-uscita dello svincolo di Stupinigi a Nichelino: coinvolti diversi veicoli; Pioggia e incidente in autostrada, traffico in tilt; Statale 36, incidente sul Terzo Ponte: code e disagi fino in Brianza; Flumeri, incidente stradale allo svincolo della zona industriale. Incidente sulla superstrada: scontro tra auto. Tre feriti - Di tre feriti il bilancio di un incidente verificatosi questa mattina poco dopo le 9 lungo la superstrada Taranto- quotidianodipuglia.it #Viabilità | #Incidente | #Roma Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti @Emergenza24 | #Luceverde x.com #Viabilità | #Incidente | #Roma AGGIORNAMENTO Riaperto l'Ingresso di Via Cristoforo Colombo per immettersi sul Viadotto della Magliana in direzione Fiumicino Rilievi i corso su luogo incidente Inevitabili rallentamenti #Luceverde ---------------- facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.