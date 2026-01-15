Inchiesta sul Garante Avs e M5s chiedono le dimissioni del Collegio | Troppe zone d’ombra per una autorità indipendente

Un'inchiesta sul Garante della Privacy ha sollevato critiche riguardo alla sua indipendenza. Avs e M5s chiedono le dimissioni del collegio, evidenziando molteplici zone d’ombra e una perdita di credibilità dell’istituzione. La richiesta mira a garantire trasparenza e fiducia nei confronti di un'autorità fondamentale per la tutela dei diritti dei cittadini in ambito digitale.

"Lo diciamo da mesi: l'attuale collegio del Garante va completamente e immediatamente sostituito. La credibilità dell'istituzione è ormai devastata e la decisione dei componenti di voler rimanere al loro posto nonostante tutto è un'offesa ai cittadini che hanno il diritto di potersi fidare del Garante della Privacy". Così Elisabetta Piccolotti (Avs) commenta le notizie riguardanti il Garante che da stamane riempiono i media. L'esponente di Alleanza, Verdi e Sinistra rilancia "la riforma dell'autorità e la sostituzione immediata del collegio, senza aspettare dimissioni che anche stavolta non arriveranno".

