Inchiesta Garante privacy Ruotolo Pd | Non è più credibile tutto il collegio deve dimettersi

Sandro Ruotolo, responsabile comunicazione del Pd, ha richiesto le dimissioni del Garante della privacy a seguito di un'inchiesta per corruzione e peculato che coinvolge tutti e quattro i membri del collegio. Secondo Ruotolo, la credibilità dell'istituzione è compromessa e si rende necessaria un'azione immediata per ripristinare la fiducia pubblica. La situazione solleva questioni importanti sulla trasparenza e l'indipendenza del Garante.

PD – PARTITO DEMOCRATICO: «GARANTE PRIVACY: RUOTOLO (PD), COLLEGIO NON PIÙ CREDIBILE, DIMISSIONI SUBITO» - Cos'altro dobbiamo aspettare per le dimissioni dei membri del collegio del Garante per la protezione dei dati personali? agenziagiornalisticaopinione.it

Garante della Privacy indagato per peculato e corruzione, perquisizioni negli uffici a Roma - Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, sarebbe indagato in un'indagine per peculato e corruzione portata avanti dalla Procura di ... fanpage.it

La procura ha messo sotto indagine tutti e quattro i membri del Garante. Le indagini di Report, si legge nel decreto di perquisizione, hanno dato il via all'inchiesta - facebook.com facebook

Tutti i membri del Garante della Privacy sono indagati per peculato e corruzione, in un'inchiesta della Procura di Roma. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le spese della macelleria del presidente Stanzione: dal 2023 al 2025 ben 6.619,95 euro x.com

