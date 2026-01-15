Incendio nella fabbrica di Ferragamo VIDEO

Nella tarda mattinata, alle ore 12:50, incendio nella manovia del brand Ferragamo. Sul posto, all'Osmannoro, nel comune di Sesto Fiorentino, sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo nell'edificio industriale.Sul posto, in Via Lucchese, sono state inviate due squadre e due autobotti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Bangladesh, incendio devasta fabbrica di abbigliamento: un'enorme colonna di fumo oscura il cielo - Un vasto incendio ha colpito oggi, giovedì 16 ottobre 2025, una fabbrica di abbigliamento, la Adams Cap & Textile Ltd nella Chattogram Export Processing Zone (CEPZ), area industriale speciale ... rainews.it

Bangladesh, incendio in fabbrica di vestiti: decine di morti - A Dacca, in Bangladesh un incendio è divampato in una fabbrica di abbigliamento provocando almeno 16 morti e numerosi feriti. tg24.sky.it

I vigili del fuoco sono sul posto con diverse squadre. Si è trattato di un grossissimo incendio in una fabbrica che smaltisce elettrodomestici e altro materiale. facebook