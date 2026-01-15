Incendio all’ospedale Sacco di Milano | evacuato un intero padiglione

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 10 nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano, in via Giovanni Battista Grassi, nel quartiere Vialba. L’incidente ha portato all’evacuazione dell’intero padiglione, senza che si registrassero feriti. Le autorità sono intervenute prontamente per gestire la situazione e garantire la sicurezza di pazienti e personale.

Milano, 5 gennaio 2026 – Un incendio si è sviluppato intorno alle 10 nel padiglione 16 dell' ospedale Sacco di Milano di via Giovanni Battista Grassi, nel quartiere Vialba, a nord della città. Le fiamme hanno avvolto nel giro di pochi minuti parte dell' Archivio Diagnostica interessando anche gli spazi dove in quel momento i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. Incendio devasta un capannone a Settimo Milanese: vigili del fuoco al lavoro da ore Nessun ferito o intossicato grazie anche all'azione congiunta di Vigili del fuoco e personale interno dell'ospedale. I pazienti sono stati tutti evacuati e i trenta Vigili del fuoco intervenuti sul posto stanno provvedendo alle operazioni di bonifica.

Scoppia un incendio all’ospedale Sacco di Milano: evacuati i pazienti e il personale di un padiglione - Un incendio è scoppiato nella mattinata del 15 gennaio nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. fanpage.it

Incendio all'ospedale Sacco di Milano: evacuato un padiglione - Un principio di incendio si è sviluppato all'interno di un padiglione dell'ospedale Sacco di Milano, nella mattina di giovedì 15 gennaio. milanotoday.it

