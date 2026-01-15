Incendio a Crans Montana giovane di Cantù trasferito al Policlinico di Milano

Un giovane di 15 anni di Cantù è stato trasferito dal reparto di emergenza dell’ospedale Niguarda al Policlinico di Milano. È tra i feriti rimasti coinvolti nell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera. La sua condizione viene monitorata dai medici, mentre si approfondiscono le cause dell’incendio e le circostanze che hanno coinvolto i ragazzi presenti.

Sarebbe proprio il 15enne di Cantù il giovane trasferito dall'ospedale Niguarda al Policlinico di Milano tra i ragazzi rimasti feriti nel drammatico incendio scoppiato la notte di Capodanno a Crans Montana, in Svizzera.Il trasferimento è avvenuto nella giornata di mercoledì 14 gennaio e rientra.

