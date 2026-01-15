Inaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco fra Ostiense e Garbatella | doppia corsia e marciapiedi raddoppiati

È stato inaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco, collegando Ostiense e Garbatella. Dopo essere stato chiuso nel 2016 a causa dei danni del terremoto, l’opera è stata ristrutturata con doppia corsia e marciapiedi ampliati. Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questa infrastruttura per il quartiere e la mobilità cittadina. La riapertura rappresenta un intervento significativo per la riqualificazione e la sicurezza della zona.

COMUNE DI ROMA * : «IL MUNICIPIO VIII INAUGURA IL NUOVO PONTE GIULIO ROCCO» - Roma, 15 gennaio 2026 – È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio ... agenziagiornalisticaopinione.it

Roma, a dieci anni dalla chiusura inaugurato nuovo ponte cavalcaferrovia di via Giulio Rocco - (FERPRESS) – Roma, 15 GEN – È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la ... ferpress.it

