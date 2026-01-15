Inaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco fra Ostiense e Garbatella | doppia corsia e marciapiedi raddoppiati

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco, collegando Ostiense e Garbatella. Dopo essere stato chiuso nel 2016 a causa dei danni del terremoto, l’opera è stata ristrutturata con doppia corsia e marciapiedi ampliati. Il sindaco Gualtieri ha sottolineato l’importanza di questa infrastruttura per il quartiere e la mobilità cittadina. La riapertura rappresenta un intervento significativo per la riqualificazione e la sicurezza della zona.

Il ponte Giulio Rocco era chiuso dal 2016, quando fu danneggiato dal terremoto del Centro Italia. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri: "Infrastruttura fondamentale". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Roma: riapre il ponte Giulio Rocco a Ostiense, era chiuso dal terremoto del 2016

Leggi anche: Dieci anni senza il suo ponte. Garbatella ritrova il Giulio Rocco

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ponte Giulio Rocco, Garbatella e Ostiense di nuovo unite: pronta la riapertura; Un nuovo ponte sul Serchio Cecchelli e Angori sollecitano vertice ad hoc con la Regione.

inaugurato nuovo ponte giulioInaugurato il nuovo ponte Giulio Rocco fra Ostiense e Garbatella: doppia corsia e marciapiedi raddoppiati - Il ponte Giulio Rocco era chiuso dal 2016, quando fu danneggiato dal terremoto del Centro Italia. fanpage.it

inaugurato nuovo ponte giulioCOMUNE DI ROMA * : «IL MUNICIPIO VIII INAUGURA IL NUOVO PONTE GIULIO ROCCO» - Roma, 15 gennaio 2026 – È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio ... agenziagiornalisticaopinione.it

inaugurato nuovo ponte giulioRoma, a dieci anni dalla chiusura inaugurato nuovo ponte cavalcaferrovia di via Giulio Rocco - (FERPRESS) – Roma, 15 GEN –  È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte Giulio Rocco, il cavalcaferrovia che collega i quartieri Ostiense e Garbatella nel Municipio VIII, completamente ricostruito dopo la ... ferpress.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.