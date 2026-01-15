Inaugurata la Casa di Quartiere Pablo

È stata inaugurata questa mattina la Casa di Quartiere Pablo, situata in via Sartori 39, in una posizione strategica al confine tra quattro quartieri della città. La struttura intende essere un punto di riferimento per attività sociali e culturali, promuovendo l'integrazione tra i residenti. La nuova apertura mira a rafforzare i legami comunitari e offrire spazi di confronto e partecipazione per i cittadini.

È stata inaugurata questa mattina la Casa di Quartiere Pablo, in via Sartori 39, una posizione strategica al confine tra quattro quartieri cittadini. Si tratta di un intervento di rigenerazione e valorizzazione degli spazi della sede dell'Associazione Intercral Parma, restituiti alla comunità per favorire la socialità, la partecipazione attiva di cittadine e cittadini e lo sviluppo di iniziative culturali, sociali ed educative. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariparma, nell'ambito del bando "PAT.T.O. per il Territorio", e si inserisce pienamente nelle linee guida del Patto Sociale per Parma, promosso dall'Amministrazione Comunale per potenziare la rete dei servizi.

