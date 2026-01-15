In un nuovo anno che non promette nulla l’unica cura per salvarci è la diserzione emotiva

In un anno che si presenta incerto e privo di promesse, trovare equilibrio diventa essenziale. Sospendere le emozioni può rappresentare un modo per proteggersi dalle tensioni e dalle criticità che ci circondano. Questo approccio invita a mantenere una certa distensione, evitando di lasciarsi coinvolgere eccessivamente dalle inquietudini quotidiane, per affrontare con maggiore lucidità le sfide che ci attendono.

di Roberto Del Balzo I primi passi nel nuovo anno sembrano affondare nel fango mefitico delle guerre, di una pace mai cercata e della nostra ansia appesa alle labbra di qualche delirante capo di stato. Non c'è lo slancio degli inizi, del rito rassicurante della pagina bianca da riempire con i buoni propositi. Il tempo che passa fa paura e ci fa anche correre un brivido, forse una speranza nascosta dal rumore del brindisi o forse brandelli di ottimismo, un leggero capogiro dell'anima che dura il tempo di un fuoco d'artificio. Quello stesso tempo che cerchiamo di fermare oppure trasformare in poesia perde sempre di più consistenza e si scioglie nel ripetersi senza tregua di frasi e azioni cariche di violenza, di immagini di carne viva appesa a corpi senza respiro.

