In scena a Mestre il teatro musicale della Banda Osiris

A Mestre, il Teatro Toniolo ospita il teatro musicale della Banda Osiris, all’interno della sua stagione di musica da camera e sinfonica. Un’occasione per ascoltare un ensemble noto per la sua interpretazione originale e raffinata, che arricchisce il calendario culturale della città con un evento dedicato alla musica di qualità.

La Stagione di musica da camera e sinfonica del Teatro Toniolo prosegue con il teatro musicale della Banda Osiris. Lunedì 19 gennaio alle ore 19.30 la formazione torinese torna sul palcoscenico del Teatro Toniolo con lo spettacolo Le dolenti note, un lavoro che intreccia musica, teatro e ironia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Il teatro musicale della Banda Osiris ritorna al Toniolo

Leggi anche: Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato al Teatro Gesualdo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Al Toniolo in scena il teatro musicale della Banda Osiris; Al Teatro Toniolo in scena ‘Le dolenti note’ della Banda Osiris; Venezia: Jazz& 2026 - Evento di Musica in Veneto - sedi varie; Beatrice Venezi a Mestre, l’incontro rimandato ancora: nessuna data fissata.

Teatro Toniolo: lunedì 19 gennaio in scena il teatro musicale della Banda Osiris - 30 la Banda Osiris torna sul palcoscenico del Teatro Toniolo con “Le dolenti note”, uno spettacolo che fonde musica, teatro e ironia in un percorso brillante e ... live.comune.venezia.it

Al Teatro del Parco di Mestre con un assolo del danzatore Mohamed Toukabri prosegue la stagione di You Theater - You Theater_ Dance ? Independent music al Teatro del Parco di Mestre inizia il 2026 venerdì 16 gennaio alle 20 presentando la seconda serata della stagione dedicata alla danza con Every- nonsolocinema.com

Palermo. TEATRO BIONDO: In scena lo spettacolo per le scuole “Shakespeare tra parole e musica” - “Shakespeare tra parole e musica ovvero Come il Bardo ci insegnò ad amare” di Salvatore Cannova al Teatro Biondo di Palermo: un’indagine sui sentimenti realizzata con le testimonianze di ragazze e rag ... lavocedellisola.it