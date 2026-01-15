In piazza per l' Iran ma è contro Pahlavi Il cortocircuito del consigliere Pd

In piazza per l’Iran, ma contro Pahlavi: un cortocircuito politico si manifesta nella figura di un consigliere regionale ligure, eletto con la lista Orlando Presidente e parte della coalizione di sinistra. La sua presenza e le sue parole sollevano interrogativi sulla coerenza delle posizioni politiche e sulla complessità delle manifestazioni di solidarietà internazionale. Un episodio che evidenzia le sfide di un panorama politico in continua evoluzione.

Sembra un film dell'orrore, ma è realtà e il protagonista è un consigliere delle regione Liguria eletto con la lista Orlando Presidente, facente parte della coalizione di sinistra. Ebbene, era presente alla manifestazione a sostegno dell'Iran del 13 gennaio, ma dopo la piazza ha registrato un video per i propri social in cui manifesta la sua contrarietà all'eventualità che l'erede dello scià Reza Pahlavi possa succedere dopo l'eventuale caduta del sanguinario regime dell'Ayatollah Ali Khamenei. C'è però un dettaglio non indifferente, ovvero che proprio durante quella medesima manifestazione venissero urlati cori a sostegno di Pahlavi e che venissero sventolate le bandiere nazionali iraniane con il Leone e il Sole.

