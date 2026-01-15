In Italia arriva Orb il dispositivo che prova la nostra umanità

In Italia arriva Orb, il nuovo dispositivo che mira a distinguere l’interazione umana da quella automatica. In un’epoca in cui chat e sistemi automatizzati sono sempre più diffusi, Orb si propone come strumento per verificare l’autenticità delle conversazioni. Una soluzione semplice e efficace per garantire trasparenza e fiducia nelle comunicazioni digitali, mantenendo al centro l’interazione tra persone.

Essere o non essere bot? La domanda amletica aggiornata all'era moderna è quantomeno sempre più attuale. Vivere il mondo virtuale vuol dire anche non sapere se ci si sta confrontando con qualcuno in carne ed ossa piuttosto che con un algoritmo. Ed è per questo che insomma che arriva in Italia Orb, un dispositivo creato da Tools for Humanity con l'obbiettivo di costruire un'infrastruttura di identità digitale globale che permetta di dimostrare online di essere persone vere e uniche. Proteggendo al massimo la privacy degli utenti. Ecco dunque il primo store a Roma, che segna l'inizio di una fase di test con integrazioni a servizi consumer e un punto esclamativo su sicurezza, design e uso responsabile dell'intelligenza artificiale.

