In classe con il giubbotto

A causa di una caldaia fuori uso, gli studenti della scuola Maneri-Ingrassia-Don Milani sono stati costretti a rimanere in classe indossando il giubbotto, per fronteggiare il freddo. La situazione ha creato disagi sia per i bambini delle materne che per quelli delle elementari, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni adeguate all’interno dell’istituto.

Disservizi alla scuola Maneri-Ingrassia-don Milani: i bambini della materna e delle elementari costretti a stare in classe con il giubbotto a causa di una caldaia non funzionante. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

