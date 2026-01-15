In classe con il giubbotto

A causa di una caldaia fuori uso, gli studenti della scuola Maneri-Ingrassia-Don Milani sono stati costretti a rimanere in classe indossando il giubbotto, per fronteggiare il freddo. La situazione ha creato disagi sia per i bambini delle materne che per quelli delle elementari, evidenziando la necessità di interventi tempestivi per garantire condizioni adeguate all’interno dell’istituto.

"Alunni in classe con sciarpa e giubbotto" - "Negli ultimi giorni, quando proprio a causa del guasto al riscaldamento molte classi si sono ritrovate al freddo, diversi alunni... ilrestodelcarlino.it

Voghera, bambini in classe con il giubbotto: «Di mattina c’erano 10 gradi» - Rientro a scuola al freddo, la preside dell’istituto Pertini: «Durante le vacanze dobbiamo spegnere il riscaldamento» ... laprovinciapavese.gelocal.it

"Giubbotti e coperte in classe. I termosifoni non sono caldi": scuole impreparate all'arrivo del freddo, scatta la protesta x.com

