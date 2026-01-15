In casa dei Mastellas | la foto con Sergio Mattarella il cardone e il ‘telecomando del potere’

Nella puntata di ieri sera su Rete 4, Realpolitik ha visitato le case dei politici, concentrandosi a Benevento sulle abitazioni di Clemente Mastella e Sandra Lonardo. L’occasione ha permesso di osservare alcuni aspetti della vita privata di figure pubbliche, tra fotografie, oggetti simbolici e dettagli che rivelano il legame tra il personale e il ruolo pubblico. Un viaggio che invita a riflettere sul rapporto tra politica e quotidianità.

Il viaggio di Realpolitik nelle case dei politici fa tappa – nella puntata andata in onda ieri sera su Rete 4 – a Benevento, tra le mura domestiche di Clemente Mastella e Sandra Lonardo. Un racconto in cui la politica non è messa in scena, ma viene lasciata decantare tra un ricordo, una ricetta e una storia d'amore, da poco suggellata dalle nozze d'oro, che continua a reggere il tempo. L'ingresso delle telecamere è immediatamente segnato da una domanda solo apparentemente formale: "Preferisce essere chiamato sindaco o ministro?". Mastella non ha dubbi: sindaco. "All'inizio ero un po' perplesso, poi mi sono abituato" confessa, aggiungendo che oggi molti lo chiamano semplicemente Clemente.

