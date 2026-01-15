In casa cocaina e 20mila euro in contanti | Polizia arresta sospetto ' corriere della droga' 75enne

La Polizia di Forlì ha arrestato un uomo di 75 anni, sospettato di essere un corriere della droga. Durante un'operazione di pedinamento, sono stati trovati in casa cocaina e circa 20.000 euro in contanti. L’arresto si inserisce in un’indagine volta a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti nella zona.

È sospettato di essere un corriere della droga ed è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Forlì dopo un pedinamento. A finire nel mirino dei detective della questura di corso Garibaldi è stato un 75enne residente nelle campagne tra Forlì e Ravenna. L'uomo sarebbe una vecchia conoscenza delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Trovati con 21 chili di droga e 19mila euro in contanti: la Polizia arresta due giovani Leggi anche: Blitz della polizia per un’arma clandestina: in casa anche cocaina e contanti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. A Gaeta e Sezze due biglietti della Lotteria Italia da 20mila euro; Piccolo spaccio in centro. Barista condannato: Tornerò in comunità; Lotteria Italia 2025 – 4 biglietti vincenti in Ciociaria, 2 in provincia di Latina. Ecco i numeri; CHILI DI COCAINA NEL FURGONE: RIDOTTA IN APPELLO LA CONDANNA PER UNO DEI DUE CUGINI ALBANESI. Forlì, a 75 anni continua a spacciare cocaina e viene arrestato: aveva 20mila euro avvolti in mazzette - Operazione della Polizia di Stato di contrasto al traffico di stupefacenti tra Ravenna e Forlì che ha portato al doppio arresto di un uomo italiano, ... corriereromagna.it

Spaccio, arrestato 75enne. Sequestrati 20mila euro - Nonostante l’età avanzata e un curriculum criminale già ampiamente noto alle forze dell’ordine, continuava a gestire un fiorente giro di spaccio ... livingcesenatico.it

Sorpreso in casa con un chilo e mezzo di cocaina: gli avrebbe fruttato 150.000 euro - Ma prima di finire sul mercato e smerciata ai consumatori, la cocaina è stata sequestrata dai polizio ... lasicilia.it

Cocaina nel B&B e una pistola clandestina in casa, arrestato un trentenne facebook

Cocaina, hashish e marijuana nascosti in casa, un arresto a Bolzano. Operazione dei Carabinieri #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.