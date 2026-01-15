In Campania, si inaugura Selfiestreet, il più grande maxi schermo angolare della regione, situato al Vega Palace di Carinaro (CE). Questo nuovo strumento rappresenta un esempio di innovazione digitale, integrando tecnologia, comunicazione e territorio in un contesto urbano. Selfiestreet si propone come un punto di riferimento per la città, offrendo opportunità di interazione e partecipazione attraverso una piattaforma che valorizza il territorio campano.

La Campania accoglie l’innovazione digitale con l’arrivo di Selfiestreet, il social network urbano che unisce tecnologia, comunicazione e territorio. Il progetto prende vita grazie alla collaborazione con l’Hotel Vega Palace di Carinaro (CE), che ospiterà il più grande maxi schermo angolare della Campania, diventando un nuovo punto di riferimento per visibilità, interazione e contenuti digitali. L’installazione rappresenta un’importante evoluzione nel dialogo tra ospitalità e social network, trasformando la struttura alberghiera in un hub di comunicazione contemporanea capace di coinvolgere cittadini, turisti e brand attraverso immagini e contenuti dinamici. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - In Campania arriva Selfiestreet: il più grande maxi schermo angolare della regione, al Vega Palace di Carinaro (CE)

Leggi anche: Carinaro, inaugurato il Vega Palace nell’area industriale: 30 posti di lavoro in più

Leggi anche: Carinaro, inaugurato il Vega Palace nell’area industriale: 30 posti di lavoro in più

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

*Sanzioni sui rifiuti alla Campania: dall’Ue arriva lo sconto* Da 120mila a 20mila euro al giorno Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #rifiuti #sanzioni #campania #riconosciuti #avanti #sanzione #passi #gestione #region - facebook.com facebook