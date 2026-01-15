In Campania arriva Selfiestreet | il più grande maxi schermo angolare della regione al Vega Palace di Carinaro CE

In Campania, si inaugura Selfiestreet, il più grande maxi schermo angolare della regione, situato al Vega Palace di Carinaro (CE). Questa iniziativa introduce un nuovo modo di interagire con il territorio attraverso un social network urbano, combinando tecnologia e comunicazione. Selfiestreet rappresenta un passo avanti nell’innovazione digitale locale, offrendo opportunità di coinvolgimento e informazione per la comunità e i visitatori della zona.

La Campania accoglie l’innovazione digitale con l’arrivo di Selfiestreet, il social network urbano che unisce tecnologia, comunicazione e territorio. Il progetto prende vita grazie alla collaborazione con l’Hotel Vega Palace di Carinaro (CE), che ospiterà il più grande maxi schermo angolare della Campania, diventando un nuovo punto di riferimento per visibilità, interazione e contenuti digitali. L’installazione rappresenta un’importante evoluzione nel dialogo tra ospitalità e social network, trasformando la struttura alberghiera in un hub di comunicazione contemporanea capace di coinvolgere cittadini, turisti e brand attraverso immagini e contenuti dinamici. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - In Campania arriva Selfiestreet: il più grande maxi schermo angolare della regione, al Vega Palace di Carinaro (CE) Leggi anche: In Campania arriva Selfiestreet: il più grande maxi schermo angolare della regione, al Vega Palace di Carinaro (CE) Leggi anche: Carinaro, inaugurato il Vega Palace nell’area industriale: 30 posti di lavoro in più La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In Campania arriva Selfiestreet | il più grande maxi schermo angolare della regione al Vega Palace di Carinaro CE. Un richiamo forte a un cambio di paradigma culturale e politico arriva dal presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che interviene sul tema delle pari opportunità e del contrasto alla cultura maschilista, indicando il ruolo centrale delle istituzioni nel pr - facebook.com facebook Campania – A Cava de’ Tirreni arriva l’enoteca pop “Spaccio, vino e roba buona” #enotecaspaccio #spaccio #campania #enoteca #vinodabere x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.