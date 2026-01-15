Imprese Mater-Bi cambia volto | rebranding e nuova campagna di comunicazione

Mater-Bi presenta un nuovo volto attraverso un aggiornamento del brand e una campagna di comunicazione rinnovata. La novità sarà illustrata in anteprima a Marca 2025, evidenziando il nuovo linguaggio visivo dedicato alle bioplastiche compostabili. Questo restyling mira a rafforzare l’identità aziendale e a comunicare con chiarezza e sobrietà i valori di sostenibilità e innovazione che contraddistinguono Mater-Bi.

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Anteprima a Marca 2025 per il nuovo linguaggio visivo della famiglia di bioplastiche compostabili. A trentacinque anni dalla nascita di Mater-Bi, Novamont - società di Versalis (Eni) - presenta un'importante evoluzione nel posizionamento e nella strategia di comunicazione del suo materiale biodegradabile e compostabile. Un percorso che prende forma in un progetto di rebranding e in una nuova campagna di comunicazione, firmata da Angelini Design. "Il rebranding e la nuova campagna - spiega in una nota l'azienda - nascono dall'esigenza di rafforzare l'identità e la riconoscibilità di Mater-Bi come un materiale distintivo, portatore di valore, qualità e innovazione, frutto della continua evoluzione delle tecnologie e del know-how Novamont, nonché dell'uso sempre più efficiente delle risorse naturali.

