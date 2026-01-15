Impresa Virtus a Dubai | Niang da record e Edwards glaciale l’Euroleague riprende quota

La Virtus Segafredo Bologna ha ottenuto una vittoria importante a Dubai, superando i padroni di casa per 72-80 nel Round 22 di Euroleague. La squadra ha dimostrato compattezza e determinazione, con prestazioni significative da Niang e Edwards. Questo risultato rappresenta un passo fondamentale nel cammino dei bolognesi nella competizione europea, consolidando la posizione in classifica e rafforzando la fiducia nel lavoro svolto.

Una vittoria di peso, di carattere e, soprattutto, di squadra. La Virtus Segafredo Bologna torna da Dubai con il sorriso e due punti d’oro in tasca, superando i padroni di casa per 72-80 nel Round 22 di Euroleague. È stata un'ottima prestazione collettiva, con una nota di merito per Niang che è stato eccellente”. Il coach ha poi ribadito come la solidità nel finale sia stata la chiave per respingere l'ultimo assalto degli emiratini. Il match alla Coca-Cola Arena è stato un lungo braccio di ferro. Per tre quarti le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, scambiandosi parziali e contro-parziali. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Leggi anche: Euroleague, impresa Virtus a Belgrado: Edwards trascina i bianconeri, Partizan schiantato Leggi anche: Euroleague, una Virtus scintillante doma il Maccabi: Edwards inarrestabile Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Eurolega basket, Virtus Bologna corsara a Dubai con un super Niang - La Virtus Bologna non sbaglia e dopo quasi un mese torna a vincere in trasferta una partita di Eurolega 2025- oasport.it Eurolega, la Virtus passa anche a Dubai grazie a un superbo Niang - Saliou chiude con 17 punti e 17 rimbalzi: le Vu Nere si portano 2- ilrestodelcarlino.it

Pazzesco Saliou Niang: la Virtus Bologna fa il colpaccio a Dubai - Un Saliou Niang clamoroso da 17 punti e 17 rimbalzi, ben 10 offensivi, guida la super vittoria della Virtus Bologna per 72- pianetabasket.com

Bellini Virtus Gorle sfiora l’impresa a Casalasco: rimonta d’orgoglio, ma il finale premia i padroni di casa Trasferta domenicale impegnativa per la Bellini Virtus Gorle, attesa sul parquet di Casalasco da una delle squadre più attrezzate del campionato, - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.