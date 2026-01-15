Il voto sull’Iran e l’Opa cinica di Conte | cosa c’è dietro la mancata condanna del regime di Teheran

Sarà sempre peggio. Il sondaggio secondo il quale Giuseppe Conte sarebbe in testa agli ipotetici competitor della Meloni, gli ha dato alla testa. Ora ci crede davvero possa essere lui il leader di tutto il campo largo da contrapporre alla presidente del Consiglio che guiderà il centrodestra nelle Politiche del 2027. E ha ben chiaro in testa cosa fare: allargare il suo consenso; certo nel campo largo, ma soprattutto a sinistra del Pd e persino di Avs, verso i territori che i due soggetti del polo progressista non rappresentano. Un' area indefinita che emerge dai sondaggi d'opinione e che Conte punta a fare crescere.

