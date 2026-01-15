Il vigilante del cantiere delle Olimpiadi è morto d’infarto difficilmente riconducibile al gelo

Il 55enne Pietro Zantonini, vigilante nel cantiere delle Olimpiadi di Cortina d’Ampezzo, è deceduto per un infarto nella notte dell’8 gennaio. Secondo le autorità, l’evento cardiaco sarebbe stato difficilmente collegabile alle basse temperature, anche se il contesto di lavoro in condizioni di gelo potrebbe aver contribuito allo stress fisico. La vicenda evidenzia l’importanza di monitorare la salute e la sicurezza nei cantieri in condizioni climatiche avverse.

Sarebbe stato un «evento cardiaco acuto difficilmente riconducibile» all'ipotermia dovuta alle bassissime temperature dove lavorava, alla base del decesso di Pietro Zantonini, il vigilante di 55 anni morto la notte dell'8 gennaio nel cantiere dello Stadio del Ghiaccio di Cortina D'Ampezzo. Potrebbero servire ulteriori esami. Il risultato emerge dall'autopsia svolta per conto della Procura di Belluno nell'ambito delle indagini sulla morte dell'uomo. Potrebbero essere necessari ulteriori accertamenti per escludere in maniera certa la correlazione tra il freddo e la morte, che tuttavia in sostanza sembrerebbe dovuta a un evento naturale.

