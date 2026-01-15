Il trono di spade Emilia Clarke offesa per le critiche per la sua parlata in dothraki ma era un malinteso

Recentemente Emilia Clarke è stata coinvolta in un malinteso riguardo alle critiche sulla sua parlata in Dothraki in “Il Trono di Spade”. Tuttavia, David J. Peterson ha chiarito di non aver mai criticato l’attrice per la pronuncia, spiegando che si è trattato di un fraintendimento. Questa precisazione permette di chiarire la natura delle dichiarazioni e di comprendere meglio il contesto del rapporto tra l’attore e la produzione.

David J. Peterson ha dichiarato che si tratta di un malinteso e affermato di non aver mai criticato l'attrice per la sua pronuncia della lingua dothraki. Ospite di una puntata del Late Night With Seth Meyers per promuovere la sua nuova serie Ponies, Emilia Clarke ha attaccato il linguista della serie Il trono di spade David J. Peterson, ricordando di essersi sentita ferita e arrabbiata a causa sua. Clarke ha raccontato che in passato lesse un articolo in cui Peterson le rivolgeva delle critiche per il suo modo di parlare il dothraki, una delle lingue fittizie de Il trono di spade ma le cose sarebbero andate in maniera diversa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Il trono di spade, Emilia Clarke offesa per le critiche per la sua parlata in dothraki ma era un malinteso Leggi anche: Dopo Il trono di spade stop al fantasy per Emilia Clarke: "Dubito che mi rivedrete sopra un drago" Leggi anche: Emilia Clarke nella prima foto della sua prossima commedia romantica Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Dopo Il trono di spade stop al fantasy per Emilia Clarke: Dubito che mi rivedrete sopra un drago; Emilia Clarke: «Dopo Il Trono di Spade ho avuto un crollo nervoso. Ora basta draghi, con il fantasy ho chiuso»; Emilia Clarke, “winter is coming”: il suo look nell’ultimo avvistamento a New York; Il Trono di Spade, Sophie Turner rivela che diverse star del cast non hanno apprezzato il finale dei loro personaggi. Emilia Clarke: «Dopo "Il Trono di Spade" ho avuto un crollo nervoso. Ora basta draghi, con il fantasy ho chiuso» - Da quando ha chiuso con il personaggio di Daenerys Targaryen ne “Il Trono di Spade”, ruolo che ha interpretato dal 2011 al 2019 e che le ha dato una popolarità stratosferica, Emilia Clarke ha spaziato ... msn.com

Emilia Clarke sulle riprese de Il trono di spade durante la malattia: "Se muoio preferisco farlo sul set" - Emilia Clarke, che ha interpretato Daenerys Targaryen ne Il trono di spade, ha parlato di come ha affrontato il periodo delle riprese dopo i due aneurismi cerebrali. movieplayer.it

Dopo Il trono di spade stop al fantasy per Emilia Clarke: "Dubito che mi rivedrete sopra un drago" - L'interprete di Daenerys Targaryen è paga del genere fantasy e non ha intenzione di ripetere l'esperienza vissuta sul set della serie dei record. msn.com

"Il Trono di Spade", "True Detective", "I Soprano" e "Boardwalk Empire" giusto per citare alcuni dei grandi titoli prodotti dalla Hbo. Ora in una serie prodotta dalla emittente televisiva statunitense, approda anche un attore sardo: Andrea Arru. Il diciottene ploaghe facebook

Emilia Clarke: «Dopo "Il Trono di Spade" ho avuto un crollo nervoso. Ora basta draghi, con il fantasy ho chiuso» x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.