Il tradimento si può accettare Se lui torna bello e arzillo poi ne approfitti Le dichiarazioni spiazzanti di Carmen Russo

Oggi a La Volta Buona, Caterina Balivo ospita Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. Durante l'intervista, Carmen Russo ha condiviso un pensiero provocatorio sul tradimento, affermando che si può accettare e, se il partner torna in forma e in salute, si può anche sfruttare l'occasione. Un'osservazione che ha suscitato riflessioni sulla percezione delle relazioni e sui limiti del perdono.

Tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, oggi 15 gennaio, anche Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi. La coppia di ballerini (insieme da oltre 40 anni) hanno parlato, tra le altre cose, anche della tematica dei tradimenti. A un certo punto Russo si è lasciata andare a una dichiarazione particolare. Turchi stava parlando di Sandra Mondaini dicendo: “Ho ballato con lei che avevo 16 anni, Raimondo Vianello era gelosissimo di lei. Poi ogni tanto faceva la battuta, negli anni siamo diventati amici”. Quindi è stata mandata in onda una vecchia intervista di Sandra in cui dichiarava di accettare il tradimento perché il sentimento e un amore molto lungo e duraturo, vincono su tutto. 🔗 Leggi su Today.it

