Il Tevere torna a brillare | cancellate le scritte vicino a Castel Sant’Angelo

Il Tevere si presenta ora più pulito, con le scritte vandaliche rimosse dal parapetto vicino a Castel Sant’Angelo. Interventi di pulizia hanno riportato ordine e decoro a questa zona storica, contribuendo a valorizzare il paesaggio urbano e il patrimonio culturale della città. La rimozione delle scritte rappresenta un passo importante per mantenere il rispetto e l’attenzione verso i luoghi di interesse di Roma.

L’intervento, realizzato grazie all’inedita sinergia attivata tra i volontari Valerio Tuveri, Lorenzo Caccialupi e l’assessorato all’ambiente e ai rapporti con i cittadini, guidato da Stefano Marin, ha permesso di ripristinare il decoro in uno dei luoghi più iconici della Capitale e su cui si è maggiormente investito durante l’anno giubilare appena trascorso. “Il decoro non è un dettaglio: è cura, identità, rispetto per la nostra città e per chi la vive – ha commentato l’assessore Marin –. Roma merita un impegno collettivo: istituzioni, cittadini, associazioni e realtà del territorio devono essere dalla stessa parte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

