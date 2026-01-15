Il 23 gennaio alle 20,30, al Palacongressi di Agrigento, si terrà lo spettacolo teatrale “Il tenente Colombo – Analisi di un omicidio”. Un’occasione per riscoprire uno dei personaggi più amati del noir televisivo, attraverso un evento che ripercorre le origini di questa figura iconica. Un appuntamento dedicato agli appassionati di giallo e di teatro, in un contesto che rende omaggio alla storia del genere.

L’impermeabile più famoso della televisione arriva ad Agrigento. Il 23 gennaio alle 20,30 il palco del Palacongressi ospiterà “Il tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, lo spettacolo teatrale che riporta alle origini uno dei personaggi più iconici della storia del giallo.Dopo cinque anni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Il tenente Colombo arriva ad Agrigento: al Palacongressi il giallo che ha cambiato la storia del noir

Leggi anche: Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva lo spettacolo "Il tenente Colombo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il Tenente Colombo al Palacongressi di Agrigento: il 23 gennaio arriva il giallo che ha conquistato il mondo; Vasame conquista il Pirandello: applausi a scena aperta e grande partecipazione del pubblico; Il tenente Colombo ad Agrigento: arriva il giallo che ha conquistato il mondo; Agrigento.La grande comicità sul palco del Palacongressi con “Rumori fuori scena”.

Il tenente Colombo arriva ad Agrigento: al Palacongressi lo spettacolo che ha cambiato la storia del noir - Il 23 gennaio, per la rassegna "Riflessi culturali", andrà in scena “Analisi di un omicidio”: la pièce originale che anticipò la famosa serie tv. agrigentonotizie.it