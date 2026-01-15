Il tenente Colombo arriva ad Agrigento | al Palacongressi il giallo che ha cambiato la storia del noir
Il 23 gennaio ad Agrigento, al Palacongressi, si terrà “Il tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, uno spettacolo teatrale dedicato al celebre personaggio televisivo. Un’occasione per approfondire la figura di uno dei protagonisti più rappresentativi del noir, attraverso un evento che ripercorre le origini e le caratteristiche di questo iconico detective. Un momento di riflessione e intrattenimento per gli appassionati del genere.
L’impermeabile più famoso della televisione arriva ad Agrigento. Il 23 gennaio alle 20,30 il palco del Palacongressi ospiterà “Il tenente Colombo – Analisi di un omicidio”, lo spettacolo teatrale che riporta alle origini uno dei personaggi più iconici della storia del giallo.Dopo cinque anni di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
