Il suo cane viene aggredito e ucciso da un amstaff 49enne incinta si sente male | poco dopo perde il bimbo

A Lizzanello, una donna di 49 anni incinta ha perso il bambino poco dopo essere stata trasportata in ospedale, dove si trovava in condizioni di malessere. Pochi momenti prima aveva assistito all’aggressione e all’uccisione del suo bulldog da parte di un amstaff non muserulato e libero. L’episodio solleva interrogativi sulla gestione dei cani pericolosi e sulla sicurezza degli animali e delle persone.

