Il sindaco Mastella | Auguri di buon lavoro al Procuratore D’Angelo | auspico sia coltivato solco della collaborazione istituzionale

Il sindaco Mastella ha espresso i suoi auguri di buon lavoro al nuovo procuratore di Benevento, D’Angelo, sottolineando l’importanza di una collaborazione istituzionale efficace per la tutela del territorio. In un clima di dialogo e cooperazione, le autorità locali e giudiziarie si impegnano a lavorare insieme per garantire sicurezza e legalità nella comunità.

Benevento, 15 gennaio 2026 – " Auguro buon lavoro a Nicola D'Angelo che sarà al timone della Procura della Repubblica di Benevento. Sono convinto che la lunga esperienza maturata in Magistratura congiunta alla profonda conoscenza delle forme di illegalità che tentano di pervadere la società dell'entroterra meridionale maturata a Campobasso gli consentiranno un'esperienza efficace alla guida della Procura sannita", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

