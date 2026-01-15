Viggo Mortensen, interprete di Aragorn nella trilogia de

A 25 anni dall'uscita del capitolo iniziale della trilogia di Peter Jackson, l'interprete di Aragorn ha svelato la scena che ama di più. Viggo Mortensen ha rivelato la sua scena preferita in assoluto della trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson per celebrare il venticinquesimo anniversario del primo capitolo, La compagnia dell'anello, che ha inaugurato un memorabile franchise oggi nuovamente in espansione. Mortensen, che ha interpretato Aragorn, eroico personaggio della saga di Tolkien figlio di Arathorn, non ha potuto fare a meno di ricordare la sua scena preferita chiamando in causa il collega Sean Bean, che ha interpretato Boromir, il capitano di Gondor. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il signore degli anelli, Viggo Mortensen svela la sua scena preferita: "Ma nessuno si offenda"

