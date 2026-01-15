Il Sigep inaugura in Fiera modifiche alla viabilità | estesi i varchi presidiati Aerei diretti da Madrid e Monaco

Per il Sigep in programma dal 16 al 20 gennaio, in Fiera sono state apportate modifiche alla viabilità, con l’estensione dei varchi presidiati e la chiusura di alcune aree. Queste misure mirano a migliorare la fluidità del traffico, prevenire il parcheggio selvaggio e garantire la sicurezza dei visitatori. Sono state inoltre potenziate le rotte aeree, con voli diretti da Madrid e Monaco.

Per contrastare i parcheggi selvaggi, fluidificare il traffico e garantire la sicurezza in occasione della manifestazione fieristica Sigep, in programma dal 16 al 20 gennaio, si aggiungono altre due aree chiuse ai punti di presidio precedentemente individuati. Il Comune di Rimini tramite ordinanza e in collaborazione con l'ente Fiera ha esteso l'area di chiusura totale temporanea al traffico veicolare di alcune vie limitrofe al quartiere fieristico. La misura sarà attiva per tutti i tre giorni di manifestazione, dalle ore 8 fino alle ore 19, o comunque fino a cessate esigenze e riapertura disposta dalla Polizia locale.

