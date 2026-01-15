Il seguito di Subway Surfers in arrivo su iOS e Android

Dopo quattordici anni dal suo debutto, Subway Surfers si prepara a tornare con un nuovo capitolo. La serie, che ha consolidato il suo ruolo nel genere degli endless runner, si aggiorna per offrire nuove esperienze su iOS e Android. Questo arrivo rappresenta un’ulteriore evoluzione di un titolo che continua a coinvolgere un vasto pubblico di giocatori di tutto il mondo.

A quattordici anni dal debutto del fenomeno globale che ha ridefinito il genere degli endless runner, la serie di Subway Surfers si espande con un nuovo capitolo principale. Il titolo, denominato Subway Surfers City, abbandona la formula itinerante del World Tour per concentrarsi su una narrazione geografica più definita, ambientata nel cuore pulsante .

Il nuovo capitolo arriverà su dispositivi iOS e Android il prossimo 26 febbraio, portando i giocatori all'interno di una metropoli articolata in distretti e nuove modalità