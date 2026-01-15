il sassuolo a napoli con assenze importanti

Il Sassuolo si prepara alla trasferta a Napoli, con alcune assenze rilevanti. Tra le assenze più significative figurano Berardi, Thorstvedt e Volpato, che potrebbero influire sulla formazione e sull’andamento della partita. La squadra si presenta dunque con alcune limitazioni, in un match che si preannuncia impegnativo contro una delle squadre di vertice del campionato.

Ancora assenze importanti nelle file del Sassuolo: in particolare quelle di Berardi, Thorstvedt e Volpato. Da valutare i possibili rientri di Boloca e Romagna, mentre non ci sarà Candè che si è sottoposto in questi giorni alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. La formazione titolare non dovrebbe discostarsi troppo da quella vista all'Olimpico con la Roma. Difesa a quattro con la conferma di Doig a sinistra. In mezzo un posto per tre, Lipani, favorito, Vranckx, e Iannoni. Attacco con Pinamonti e Laurientè, reparto completato probabilmente da Fadera.

